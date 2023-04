A TV2 egykori sztárja még decemberben jelentette be, hogy férjével rövidesen szülői örömök elé néznek. A pár azt is megosztotta, hogy az orvosok csak kevés esélyt jósoltak annak, hogy gyermekük születhessen, ezért is valóságos csodaként élik meg a babaváró időszakot. Szőcs az énekesnői karrierjét a várandóssága alatt sem hagyta abba, ugyanis forgatott és a stúdióban is aktívan énekelt. A szerelemesek izgatottan várják a gyermek érkezését, amely bármelyik pillanatban megtörténhet.

Minden nap egy igazi meglepetés, hogy na ma mi fog történi. Nincsen pontos dátum, hogy mikor érkezik a pici, de már érzem a jeleket, hogy lassan indul a „buli”. Már nagyon izgatottak vagyunk, de nem sietünk sehova. De már mindenre felvagyunk készülve

– nyilatkozta Szőcs a Ripostnak, aki azt is elárulta hogy derék- és talp fájdalmak kínozzák, viszont a jókedvének és a boldogságának köszönhetően könnyedén átlendül ezeken a kellemetlenségeken. Az énekesnő férje, Márk szintén aktívan részt szeretne venni születendő gyermekük gondozásában.

Márk már nagyon izgatottan várja a pillanatot, hogy apuka legyen. Mondta, hogy ő is mindenképpen szeretné részt venni a pici gondozásában, hiszen a kettőnk feladatának tartja. Ezzel csak még boldogabbá tesz, mert idén még szeretnék két-három zenét kiadni. Így nyugodtabban tudok eljárni akár a stúdióba, mert minden problémát meg tud majd oldani a férjem

– mondta.