Húsvét vasárnap végre kiderül, hogy ki fogja nyerni a Sztárban Sztár 9. szériáját, ahol Oláh Ibolya, Valkusz Milán, Schoblocher Barbara és Gubik Petra száll versenybe. Ezúttal viszont egyáltalán nem a zsűri döntésére lesznek bízva a versenyzők, hanem teljes egészében a közönség szavazataira. A zsűritagok közül most néhányan elárulták a Ripostnak, hogy mit gondolnak, ki lehet a legesélyesebb Magyarország legsokoldalúbb előadójának járó címéért.

A döntő ugye úgy néz ki, hogy mi már nem pontozhatunk, de véleményezhetünk és végül így adjuk a nézők kezébe a döntés jogát és felelősségét. Bevallom, izgulok, mert szeretnék végre egy női győztesnek örülni. Azt hiszem, hogy mind az ötünknek megvan már a favoritja és szerintem ugyanaz a személy. Annyit mondok, hogy nem fiú.

– kezdte Papp Szabi, aki reméli, hogy nem egy rajongótábor nagysága dönt majd ma este győzteséről. –

Persze minden tiszteletem és elismerésem Valkusz úré, de... Az biztos, hogy én a kortesbeszédemben nem fogok köntörfalazni és kimondom a nevet. Abban bízom, hogy nem egy TikTok-háború fogja eldönteni a végeredményt.

Kökény Attila sem volt rest megosztani gondolatait, aki szintén egyetért zsűritársával, tehát ő is női győztest látna szívesen.

„Boldog lennék, ha idén végre egy hölgy mellett tennék le a voksukat a nézők. Nem emelnék ki hármuk közül senkit. Schoblocher Barbara, Oláh Ibolya és Gubik Petra is éppúgy megérdemelné a győzelmet. Én egyébként Párizsban hangolódok a döntőre. Arankával ruccantunk ki kettesben, hiszen ez a szerelem városa, nekünk pedig most van a házassági évfordulónk. Még az is megeshet, hogy elszánom magam és megismétlem a lánykérést..." – árulta el Kökény.

Lékai-Kiss Ramóna ezúttal kissé diplomatikusan fogalmazott, bár ő is bevallotta, hogy ideje lenne már megbillenteni a nemek arányát a győztesek névsorában.

Én azt mondom, hogy nyerjen az, aki leginkább megérdemli és leginkább képes lesz meggyőzni a nézőket vasárnap este. Nemtől függetlenül örülni fogok a végeredménynek, hiszen csodálatos heteket töltöttünk együtt és Milo is fantasztikus pillanatokat szerzett nekünk éppen úgy, mint a három leányzó. Az egy másik kérdés, hogy eddig még sosem avattunk női győztest és én is örülnék, ha húsvét vasárnap egy nőt koronáznánk meg végre

– fogalmazott a színésznő.