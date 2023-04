A TikTok-felhasználók által gyártott ijesztő teóriák a jelek szerint nem nagyon maradtak el a valóságtól.

Egyre többet, de még így is igencsak keveset lehet tudni a szerb rémről nőről, akiről egy videó az elmúlt hetekben villámsebességgel járta be a TikTokot. Amikor azt mondjuk, villámsebesség, ezúttal tényleg nem túlzunk: már több mint 97 millióan látták a pár másodperces felvételt, amelyen a hölgy helyi népviseletben jár néptáncot – csak nem épp egy falunapon vagy egy esküvőn, hanem egy üres belgrádi utcán, az éjszaka közepén.

Ha a dolog nem lett volna már önmagában is elég hátborzongató, a videót klasszikus horrorfilmekbe illő, idegtépő zenével, valamint egy „Figyeljetek oda, srácok!” figyelmeztetéssel tették közkinccsé, így a hölgy azonnal beindította a kommentelők fantáziáját. A legtöbben csak megállapították, hogy a dolog borzasztó ijesztő, de akadtak, akik különböző saját gyátású teóriákkal ugratták a többi TikTok-felhasználót, például, hogy aki megnézi a felvételt, annál megjelenik a nő, és üldözőbe veszi.

Nos, a poén, mint kiderült, nem állt távol a valóságtól, a poszt nagy népszerűsége nyomán ugyanis több helyi hírportál is úgy döntött, utána jár, ki is ez a rejtélyes idegen. Mint kiderült, a videó már régebben, 4 évvel ezelőtt készült, ugyanakkor a táncoló szerb hölgy valóban félelemre adhat okot, ugyanis a környékbéli lakosok szerint komoly mentális problémákkal küszködik. A leginkább egy kórház környékén felbukkanó asszony néha az úttest közepén kezd bele a koreográfiájába, ha pedig ilyenkor rádudálnak, az autósoknak ront. Többször kés is volt nála, ezzel fenyegette a járókelőket, ha pedig videózáson kap valakit, tényleg üldözőbe veszi az érintettet. Erről több videó is napvilágot látott már, de ahogy azt a 24.hu is hangsúlyozta, esélyes, hogy csak kamu felvétel(ek)ről van szó.

Azt, hogy most mi van a TikTok-mítosszá vált nővel, biztosan nem tudni, mindenesetre ahhoz kétség sem fér, hogy komoly világhírnévre tett szert, még ha erről ő maga nem is tud. És hogy egy kicsit oldjuk a feszültséget, végezetül itt egy másik változata is a nagy utat bejárt alapvideónak, amely a zene lecserlésével egy teljesen más értelmet kapott: