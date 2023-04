Zöld utat kapott az új széria.

Nagy nap ez a Stranger Things-rajongók számára: nemcsak Millie Bobby Brown, a sorozat főszereplőjének eljegyzése derült ki, de az is, hogy hivatalosan is új szériával bővül a Duffer fivérek thriller-horrorjának világa. Bár egy ideje már hallani a spin-off tervekről (köztük egy Eleven eredettörténetével fogalkozó produkcióról, amelyet Brown csúcsgázsiért is kapásból visszautasított),

ezúttal nem élőszereplős, hanem animációs sorozat érkezik a Netflixre.

Ennél többet viszont nem lehet még tudni a projektről, kivéve, hogy az alkotók közül Dufferéken kívül az eredeti producerek, Shawn Levy és Dan Cohen is visszatérnek majd.

„Mindig is arról álmodtunk, hogy egyszer készülhet egy animációs Stranger Things-széria, amely azokra a szombat reggeli rajzfilmsorozatokra emlékezteti a nézőket, melyeket nézve és imádva mi magunk is felnőttünk. A forgatókönyvek és a dizájn elképesztők, és alig várjuk, hogy a közönséggel is megoszthassuk! A kalandok folytatódnak...” – idézte a testvérpár szavait az IGN.