Mégsem kérték meg a topmodell kezét.

Úgy tűnik, mégsem lett menyasszony napjaink leghíresebb magyar topmodellje.

Palvin Barba eljegyzésének márciusban ment híre, akkor nemcsak a hazai, de a világsajtó is arról számolt be: színész párja, Dylan Sprouse titokban megkérte a kezét. Bár már Palvin állítólagos gyűrűjéről is keringtek fotók az interneten, most a modell tiszta vizet öntött a pohárba, egy paparazzi ugyanis a minap kerek perec megkérdezte tőle, eljegyezték-e, mire nemmel válaszolt.

„Ne higgyetek el mindent!” – közölte Palvin, aki megmutatta gyűrű nélküli ujjait is, majd így folytatta: