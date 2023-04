Nemrég mi is beszámoltunk róla, hogy hivatalosan is folytatást kap a Gladiátor című sikerfilm, újfent Ridley Scott rendezésében. A történet főszereplője Paul Mescal lehet, ő játszhatja el a sztori középpontjában álló, immár felnőtt Luciust, de rajta kívül még megannyi nagy hollywoodi nevet szerződtethettek a produkcióhoz. Kivéve Russell Crowe-t, az első rész főszereplőjét, akinek karaktere a film befejezésének ismeretében nyilvánvalóan nem tudna teljes jogon visszatérni, mindenesetre egy-egy flashback erejéig akár fel is tűnhetett volna a mozivásznon. Nos, nem fog, emiatt pedig egy kicsit rosszul is érzi magát a filmsztár.

„Az az igazság, hogy az egyetlen dolog, amit a filmmel kapcsolatban érzek, az egy kis irigység. Mert amikor jóval fiatalabb voltam, ez nyilván hatalmas élmény volt az életemben. Olyasvalami, ami megváltoztatta, de tényleg. Megváltoztatta az emberek hozzáállását velem és a munkámmal kapcsolatban. Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy rengeteg nagyszabású filmben játszhattam, de a Gladiátor még mind a mai napig folyamatosan előkerül” – idézte az IGN az új-zélandi színész őszinte szavait, aki elárulta, melegséggel tölti el a szívét a gondolat, hogy valószínűleg 24 évvel a premier után is akad a világban valahol egy csatorna, ahol akár ma este is a Gladiátor megy majd az esti főműsoridőben.