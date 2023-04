A lesifotósok képei alapján egyelőre még csak barátai vigasztalódik az énekesnő.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, szakíthatott a többszörös Grammy-díjas énekesnő, Taylor Swift és Joe Alwyn angol színész. Ugyan a kapcsolat zátonyra futását egyelőre egyik fél sem erősítette meg, több neves külföldi bulvárlap is a több mint hat éven át tartó szerelem végéről írt a napokban – biztos forrásokra hivatkozva.

Swift a közösségi oldalain keresztül szinte soha nem engedett betekintés magánéletébe, dalszövegei azonban mindig tükrözték lelkiállapotát, a szövegírást ugyanis egyfajta terápiának használta. A 33 éves énekesnőt most New Yorkban, egy étteremhez tartva kapták lencsevégre, mely mindösszesen néhány lépésre található a Cornelia Streettől – attól az utcától, melyről Taylor a Lover című albumában egy dalt is elnevezett, a szöveg pedig nem túl nagy meglepetésre pontosan arról szól, hogy mennyire nem szeretné elveszíteni szerelmét.