Határidőt adott saját magának.

Napjaink egyik legnépszerűbb színésze minden bizonnyal Pedro Pascal, aki szinte egy időben két sikersorozat, A Mandalóri és a The Last of Us főszereplőjeként is nézők millióinak szívébe lopta be magát. Korábban azonban nem volt ilyen felkapott a 48 éves sztár, sőt, még a filmes karrier befejezése is megfordult a chilei származású színész fejében, annyira nem ment jól neki a szekér kezdőként.

„Kitették a s.ggem mindenhonnan” – kezdte visszaemlékezését Pascal, aki a színiskola elvégzése után kisebb tévés szerepeket, reklámokat nézett ki magának, de hiába jelentkezett, nem nagyon járt sikerrel sehol.

A sorozatos kudarcok és elutasítás után az ezredfordulókor New Yorkból Los Angelesbe költözött, hogy a nyugati parton próbáljon szerencsét. Egy-két szerep ugyan landolt nála, de az átütő siker elmaradt, így visszaköltözött eredeti lakhelyére, és úgy döntött, határidőt ad saját magának:

Az volt az elképzelésem, hogy ha 29 éves koromig nem történik meg a nagy áttörés, ez ennyi. Folyamatosan azon gondolkodtam, miért akarom elkötelezni az életemet ennek a szakmának, és próbáltam elfelejteni azt a világot, ahogy ezt gyerekként elképzeltem. Annyi jó okom lett volna, hogy elengedjem ezt a téveszmét.

Végül Pascal kitartott, és ahogy azt mondani szokták, a többi már történelem...