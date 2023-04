Szeretné óvni a magánéletét, de annyit elmondott, hogy jelenleg nagyon boldog.

Kárpáti Rebeka modell-műsorvezető az elmúlt évben kissé visszavonult a közösségi médiától, így azzal kapcsolatban sem osztott meg semmit a követőivel, hogy betoppant-e a szerelem ismét az életébe. A Borsnak adott friss interjújában ugyanakkor megemlítette, újra szerelmes, ráadásul megnyithatta saját üzletét is. Mint mondta, úgy érzi, végre minden kerek az életében.

Biztos vagyok benne, hogy azokhoz a jó dolgokhoz, amik történtek velem mostanában, kellett a tavalyi elcsendesedés, befelé figyelés. Mert most újra megérkeztem, tele vagyok energiával. A párom is rengeteget segített, ő is a családjával fúrt, faragott, hogy a megnyitóra kész legyen az üzlet. Nagyon sokat jelent ha az embernek egy szerető, biztató társa van. Én ennek is köszönhetem, hogy most minden kerek