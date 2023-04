Írtunk arról, hogy a Narcos, A mandalóri és a The Last of Us révén végérvényesen a legnagyobb sztárok között landoló Pedro Pascalnak döcögősen indult a karrierje, és 29 évesen már azt fontolgatta, hogy hátat fordít a színészetnek a sok kudarc miatt. A 2000-es évek elején annyira ramatyul állt, hogy ételre sem volt pénze, és ha nem segít rajta régi barátja, a hajléktalanok között köt ki.

Sarah Paulsont, az American Horror Story színésznőjét még a főiskolán ismerte meg, és azóta is barátok. Pascal élete mélypontján csak Paulsonra számíthatott, akinek ekkor már voltak kisebb szerepei, és a napidíját megosztotta vele, hogy ne éhezzen.

Pascal ekkoriban főleg pincérként próbált elhelyezkedni, miközben meghallgatásokra járt, de mint az Esquire-nek adott interjúban elmondta, mindenhonnan kirúgták. Sarah Paulson azonban végig hitt benne, és most azt mondja, új világsztár született, és ideje újraforgatni Pascallal a Die Hard- és a Halálos fegyver-filmeket.