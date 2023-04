Különleges helyről, Dubajból jelentkezett be a ValMar duó egyik fele, Valkusz Milán. Az énekes vélhetően a Sztárban sztár fáradalmait ment kipihenni az emírségbe, és erről lelkesen be is számolt az Instagram-oldalán.

Így a követői már tudják, hogy hol egy piros, hol pedig egy sárga Lamborghinivel szeli a dubaji utcákat. És ha éppen nem vezet, akkor barátjával egy golfpályán tölti az időt, ahol a felhőkarcolók árnyékában üthetik a labdát.