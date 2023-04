Kim Kardashian-hasonmásként tengeti napjait egy Aspen nevű kaliforniai hölgy, aki valóban megszólalásig hasonlít a világhírű valóságshow-hősre. Persze, ez nem csak a természet adottsága, a nő immáron 10 millió forintnyi összeget költött el plasztikai műtétekre, továbbá egymillió forintnak megfelelő dollárért végeztet havi szinten "karbantartó" munkálatokat, például botoxot és feltöltéseket az arcán, hogy mindig a legfrissebb Kim K-kinézetet nyújthassa.

Ez annyira jól működik, hogy Aspent néha a lesifotósok is üldözőbe veszik, ráadásul a TikTokon is rajonganak érte: már több mint 74 ezer követője van, Instagramon pedig már fél millióra rúg a rajongóinak száma. Egyes testrészeivel kapcsolatban azonban, lássuk be, kissé túlzásba esett...