A Zoltán utcai Scruton Közösségi Tér vendége volt csütörtök este Tóth Gabi. A Mandiner beszámolója szerint sokan voltak kíváncsiak, rajongók és újságírók egyaránt az énekesnővel folytatott beszélgetésre.

Szó volt a háborúról, anyaságról, és arról is, hogy nem olvassa már a negatív kritikákat magáról, hogy ezzel is megóvja a lelkibékéjét. Elmondása szerint annak örülne a legjobban, ha egyszer nem jelenne meg róla cikk sehol. Többek között ezért is vett fel sajtóst.