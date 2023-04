Társelnök lesz az énekesnőből.

Ahogy a TMZ megírta, Lady Gagát különös feladattal bízza meg az amerikai elnök, Joe Biden: egy művészetekkel foglalkozó bizottság, a President's Committee on the Arts and the Humanities (PCAH) társelnökévé tette meg őt. A másik társelnök Bruce Cohen producer lesz.

A hírek szerint az előadó olyan hírességekhez csatlakozik, mint

Jennifer Garner, Shonda Rhimes és George Clooney, akik szintén a bizottsághoz tartoznak.

Az 1982-ben létrehozott PCAH célja az, hogy

a

művészetekkel és a humán tudományokkal kapcsolatos szakpolitikai kérdéseket kezeljen, partnerséget kiépítve a felek között.