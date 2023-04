Az apja nevével fémjelzett valóságshow-ban, mindössze néhány éves korában ismerte meg az egész ország Gáspár Virág nevét. Gáspár Győzőék kisebbik lánya mára azonban úgy tűnik, teljesen levetkőzte magáról a reality történéseit, hamarosan pedig külföldön folytatja tanulmányait.

Fotó: YouTube Gáspár Virág

Erről maga Gáspár Virág rántotta le a leplet a TV2 Ütős ötös című vetélkedőjében, ahol elárulta:

felvették egy féléves franciaországi képzésre, így jelenleg szakácsnak tanul.

A főzés és a gasztronómia szeretete, úgy néz ki, a családban marad, ugyanis édesanyja, Gáspár Bea maga is a konyha megszállottja. Ráadásul az RTL Konyhafőnök VIP című műsorát is megnyerte, azóta pedig több szakácskönyvet is kiadott.