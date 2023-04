HIába volt hangos tőle hetekig a hazai sajtó, úgy tűnik, Marics Peti hamar túltehette magát a Tóth Andival való szakításán.

A Valmar énekese ugyanis a Blikk információi szerint nem búslakodott sokáig, és egy, a hazai sztárvilágban ismert hölgy rokonával kezdett randevúzni, akit a lap információi szerint Marics Peti már régóta ismert.

Nem csak haverság van köztük, s hetekig titokban kellett tartani a kapcsolatukat

– ecsetelte egy informátor a lapnak.

Ráadásul az újdonsült barátnőt már a rajongók is láthatták, ugyanis a titokzatos barna hajú lány szerepel Manuel és a Valmar: Palvin/Hajnalokig című, klipjében is, amelyben egyébként Tóth Andi is oroszlánrészt vállalt.



De vajon ki lehet Marics Peti, forgatáson megismert újdonsült barátnője az alábbi klipből?