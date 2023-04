Összeillő ruhában érkeztek a Coachellára.

Idén újra megrendezik az Egyesült Államok egyik legnagyobb könnyűzenei fesztiválját, a Coachellát, amelyre megannyi híresség is kilátogat. Így tett The Weeknd is, aki ritkán látott barátnőjével indult a kaliforniai sivatba bulizni. Az énekes és párja, Simi Khadra palesztin származási modell egymáshoz illő, fehér szettben érkeztek a rendezvény első napjára.

A sminkmárkával is rendelkező Khadra egyébként már több mint egy éve jár a popsztárral, bár sokszor nem mutatkoztak eddig együtt.