Egy magyar házaspárról szóló filmet forgat a fővárosban a színész.

Április 14-én Budapesten töltötte 50. születésnapját Adrien Brody. Az Oscar-díjas színész épp a fővárosban forgatja a The Brutalist című, egy disszidált magyar házaspárról szóló új filmjét, így családjával itt is ünnepelte a jeles alkalmat.

Brodyék a Rosenstein Vendéglőben étkeztek. Itt járt a Dűne 2. tavaly nyári forgatása alatt Timothée Chalamet és Stellan Skarsdgard is. A filmsztárról és a tulajdonos fiáról most közös fotó is készült:

Nálunk járt Adrien Brody és kedves családja, hogy megünnepeljék 50. születésnapját. Jobb híján én pótoltam aput az Oscar-díjas nagy kedvencem mellett

– olvasható az étterem Facebook oldalára kitett bejegyzésben.