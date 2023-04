Az énekes szerint Tóth Andi egy igazi polihisztor.

A visszavonulásról beszélgetett Tóth Andival Szikora Róbert, az énekesnő egykori mentora. Az R-Go frontembere elárulta, saját tapasztalataival próbálta segíteni az X-Faktor korábbi győztesét.

„Tudom, hogyan kell vele bánni, és azt is, hogy ez egyedül az ő döntése, senki nem szólhat bele, ennek ellenére elmondtam neki a véleményem” – kezdte a Sorry! magazinnak Szikora, aki szerint az ember nem csupán magáért dolgozik, hanem a közönségért is.

„Ha már odaédesgetted magadhoz a rajongókat, nem szabad őket cserben hagyni. Andika is azon ritka emberek közé tartozik, akik művészeti polihisztorok. Akármihez nyúl, az arannyá válik!

Amellett, hogy énekel és dalokat ír, prímán táncol, rajzol, zsűrizik, színpadon, sorozatokban játszik. Mivel művészlélek, minden százszor érzékenyebben érinti. Egy hétköznapi ember gonosz kommentje is le tudja taglózni az embert, pedig ezt nemhogy komolyan venni, elolvasni sem volna szabad.

Szomorú, hogy egy ilyen szép lelkű és tehetséges kislányt, mint Andi, meg tudnak mérgezni a rosszindulatú emberek” – árulta el az énekes.

(via Bors)