Egy hőlégballonnal ment fel a magasba.

Fotó: YouTube

Hajmeresztő dolgot vett a fejébe Kriss Kyle, aki már 10 éves kora biciklizik, és sosem riadt vissza a nehéz feladatoktól. A készülőben lévő dokumentumfilmje, a Don't Look Down kedvéért pedig egy igen veszélyes mutatványt is bemutatott.

Egy hőlégballon által tartott gördeszkapályával együtt emelkedett több mint 600 méteres magasságba az angliai Cotswolds felett, ahol különböző biciklis trükköket hajtott végre a levegőben. Kyle ejtőernyőt viselt, így biztonságban volt, viszont még így is könnyű beleszédülni már csak az attrakcióról készült videó nézésébe is.