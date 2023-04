Az Oasis zenekar Wonderwall című slágerét sokaknak vélhetően nem kell bemutatni, hiszen a szám a YouTube-on már 438 millió megtekintésnél jár.

Ehhez mérten a népszerű Guitar Hero, azaz a színes gombnyomkodással híressé vált játék is lehetővé tette a rajongók számára, hogy egy-két perc erejéig a banda tagjaivá válva, maguk is eljátszhassák a slágert – amelynek azonban az eredeti verzióján kívül, egy másik változata is elérhetővé vált a játékban.

A különleges verzió pedig meglehetősen sokkoló, ám egyben brilliáns is, olyannyira, hogy a feldolgozástól a játék streamelésével befutó Jason Paradise névre hallgató TikTok-felhasználó álla is leesett.

De a szavak helyett szóljon a Wonderwall a zöld, piros, sárga, kék és narancssárga gombok lenyomásával: