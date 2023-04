Az 58 éves Keanu Reeves és 49 éves barátnője, Alexandra Grant szombaton Los Angelesben, a Museum of Contemporary Art képzőművészeti gáláján voltak láthatók. A szerelmesek kézen fogva vonultak végig a vörös szőnyegen, ahol a John Wick-filmek sztárjától szokatlan módon egy csók is elcsattant kettőjük között. A sármos színészről köztudott, hogy magánéletét igyekszik zárt ajtók mögött tartani, ezért is volt meglepő tőlük ezek a felszabadult pillanatok. Reeves és Grant már 2011 óta ismerik egymást, néhány éve tartó szerelmüket azonban igyekeznek távoltartani a reflektorfénytől, ami most megváltozni látszik.