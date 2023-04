Visszatért a klinikára Renner, ahol anno lábadozott.

Különleges látogatója akadt a nevadai Renown Regional Medical Center klinikának a hétvégén: visszatért a kórház falai mögé Jeremy Renner, akit itt kezeltek januári, majdnem végzetes hókotrós balesete után.

A színész az Instagram-oldalán számolt be a látogatásról. 24 óráig elérhető sztorijaiba több fotót is feltöltött, amelyen a személyzettel közösen szerepel.

„Meglátogathattam azokat a nagyszerű embereket, akik megmentették az életem. Köszönöm” – írta bejegyzéséhez Renner, akivel tényleg csodát művelhettek a kórház dolgozói, hiszen a filmsztár felépülését 2-3 évre saccoló előzetes véleményekkel szemben a színész már túl is van első nyilvános megjelenésén. Pár napja a Disney+ egyik premierjén is tiszteletét tette, ahol csak a botja és kissé lassabb mozgása emlékeztette az embereket arra, milyen nehéz hónapokon is van túl Renner, aki nemrég még volán mögé is ült.