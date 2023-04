Fotó: Facebook

Mint márciusban kiderült, a TV2 Ázsia Expressz című műsorának új évada ezúttal Amerikába költözik. A kalandreality hét szárpárosa már meg is érkezett az első megálló helyszínéül szolgáló Mexikóba, ahol egy ideig versengeni fognak. A játékosok között Alekosz is ott van, aki barátnőjével, Rékával vetette bele magát az ismeretlenbe. A celebnek viszont látszólag semmi sem jó, korábban már a repülőgépen is sikerült kiborulnia azon, hogy a pilótájuk nő, most azonban a helyi ételekkel gyűlt meg a baja.

Hetek óta járom a mexikói dzsungelnek megfelelő utcákat... mit mondhatnék? Mint mindig, kiválóan feltalálom magam, de hiányoznak az ízek. Itt ugyanis semmi mást nem tudok érezni, csak azt, hogy valami csíp

– kezdte Alekosz, majd tovább taglalta aggályait a mexikói ételekről.

Ezek még a gumicukorba is chilit raknak, képtelenek érezni az ízeket, a stáb minden egyes tagja szenved. Az első hetekben büszke voltam magamra, jó érzéssel töltött el, hogy rajtam kívül mindenki gyomorbántalmakkal küzdött. Én bírtam, a testem fel van készítve a háborús körülményekre, hiszen magam is szolgáltam annak idején. A tacóval azonban nem tudtam megbirkózni, mindenem elgyengült, a forgatás hosszú óráit töltöttem a pálmafás jelű mosdóban.

Alekoszt persze nem hagyta nyugodni a kellemetlen gasztroélmény, ezért első adandó alkalommal szóvá is tette azt a helyi illetékeseknek:

„Pár napja egy eseményen találkoztam Mexikó élelmiszerbiztosával. Nem szoktam vulgáris lenni, 13 éves televíziós pályafutásom során sosem nyilvánultam meg torz módon, de egyszerűen ki kell mondanom a szemébe, hogy a mexikói kaja sz*r!... Kértem a vezetőt, hogy mindent dobjanak ki a konyhájukból, és vezessenek be új dolgokat. Nem válaszolt, elfordult. Ez nem megoldás” – osztotta meg tapasztalatait az egykori VV-győztes a Blikk-kel.