Idén már biztos nem házasodik össze a pár.

Lefújták az idei évre tervezett esküvőjüket Zrdoba Patrikék. Az X-Faktor és a Sztárban sztár korábbi versenyzője, valamint menyasszonya, Bádoki Betti eredetileg még idén egybekeltek volna, azonban kénytelenek voltak belátni, el kell halasztaniuk a nagy napot.

„Elkezdtük szervezni, az én ruhám is készül, ami amúgy nem baj, mert legalább meglesz előre, de egyszerűen annyira nem volt időnk mostanában. Nagyon sokat dolgozom én is, ő is, annyi minden volt az életünkben, hogy hiába van esküvőszervezőnk, még vele se nagyon tudtuk összeegyeztetni, hogy találkozzunk, megbeszéljünk mindent, és hát helyszínünk sincs még” – mesélte a leendő ara a Reggeliben, hozzátéve: ő egy vidéki kastélyban is nagyon szívesen kimondaná a boldogító igent.

Az esküvő csúsztatása egyébként nem okozott problémát a párkapcsolatukban.

„Az ebben a jó, hogy azért mindketten úgy vagyunk ezzel a dologgal, hogy nem ragaszkodunk görcsösen ahhoz, hogy minél előbb házasodjunk össze” – ismerte el az énekes, aki egyébként teljesen szabad kezet adott kedvesének, már ami a szervezést illeti.

„Lehet, ezért nem jutunk sehova” – viccelődött Zdroba.