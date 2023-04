Fotó: RTL

Az álommeló csütörtöki adásában mindenki legnagyobb döbbenetére Balogh Levente három versenyzőt is hazaküldött. Korábban az üzletember az irodájába hívta a gyengén teljesítő jelölteket, hogy ott beszéljék át az aznapi teljesítményüket, most ennek nem látta szükségét: mindhármuknak azonnal búcsút intett.

Az adás más meglepetéseket is tartogatott: míg a legtöbb jelöltnek az utcán kellett gyakorlatilag a semmiből pénz csinálniuk, hogy versenyben maradhassanak, addig egy játékos az adott napra védelmet kapott. Anett meg is ragadta a lehetőséget, és őszintén bevallotta az elnöknek, hogy korábban éjszakai bárban táncoslányként kereste a kenyerét. A lány azt is megosztotta, hogy emellett nappal óvónőként dolgozott, így tudta biztosítani magának és édesanyjának a megélhetését. Később, amikor kiderült, hogy kettős életet élt, az óvodai állásából azonnal kirúgták.

Megértem, hogy kétségbe volt esve, és valamit kezdeni kellett az élettel, de azért az látszódik, hogy nem volt ön mellett senki, akitől meg tudta volna kérdezni, hogy ez jó lesz-e így vagy nem

– mondta Balogh Levente, majd a fiatal lány lelkére kötötte, hogy többet ne menjen vissza ilyen helyekre dolgozni.