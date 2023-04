Rubint Réka és Schobert Norbi között 22 év házasság után is tökéletes az összhang, a romantikázás és a folyamatos randevúk továbbra is az életük részét képezik. A háromgyerekes édesanya 44 évesen is elképesztő tempót diktál, fáradhatatlanul járja az országot, és népszerűsíti az egészséges életmód és a mozgás örömét. Ugyanakkor külföldi fitnesztáborokat szervez nagy sikerrel, és folyamatosan videós tartalmakat készít közösségi oldalára. Most azonban bevallotta, hogy az utóbbi időben kissé visszavett a tempóból, rájött ugyanis, hogy neki is több pihenésre van már szüksége a feltöltődéshez.

Tavaly nyáron, amikor hétvégente 1200-1400 kilométert utaztam az ország különböző pontjai között, és 5-7 fellépést tartottam, volt olyan, hogy egy hétvége után csak ültem, és potyogtak a könnyeim a fáradtságtól. Még egyszer nem szeretnék idáig eljutni. Erre az évre elhatároztam, hogy megtanulok egy kicsit kevesebbet dolgozni. Meg kell tanulnom odafigyelnem magamra, és megadni a testemnek is azt a fajta pihenést, amire szüksége van

– kezdte a fitneszlady, aki a napi 4-5 aerobikóráit jelentősen kevesebbre csökkentette, illetve már nem kel fel minden nap hajnali négykor, hogy futóedzéseket végezzen.

„Ettől függetlenül mindig fontos marad, hogy jó formában legyek, de már nem központi kérdés a külsőm, mint fiatalabb koromban. Már nincs bennem kényszeresség. Nehéz volt idáig eljutni, és belátni, hogy a kor előrehaladtával egyszerűen több idő kell a regenerálódásra” – fejtette ki a Story magazinnak, amit az nlc szemlézett.