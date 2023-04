Fotó: RTL

Az álommeló pénteki adásában Balogh Levente három jelöltjét is elbocsájtotta, majd úgy döntött, visszahívja a játékba a korábban kiejtett Gergőt, hogy adjon számára még egy esélyt az elnöki asszisztensi pozícióért. Láthatóan Detti és Máté számára nem volt szimpatikus, hogy az elnök megváltoztatta korábbi döntését, ami az ő esélyeikre is kihatással volt. Nemtetszésüknek hangot is adtak, amit az üzletember nem hagyott szó nélkül:

tudomásukra hozta, hogy nem fog senkinek magyarázkodni, mert ez egy olyan kihívás, ahol a legalkalmasabb jelöltet keresi.

Detti arra a döntésre jutott, hogy tovább folytatja a játékot és minden tudását beleadva szeretné bizonyítani, hogy alkalmas az állásra. Máté azonban továbbra is kifogásolta az egész szituációt és végleg eltökélte, hogy befejezi a játékot. Ezt követően az elnöki irodában folytatta a beszélgetést Balogh Leventével, aki úgy döntött, a továbbiakban nem alkalmas az asszisztensi pozícióra. Máté láthatóan vegyes érzelmekkel hagyta maga mögött a megmérettetést, döntése miatt viszont aznap senki sem lett hazaküldve.