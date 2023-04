Videóbejegyzéssel jelentkezett Istenes Bence az IstenEst néven futó podcastjének Facebook-oldalán. A videó célja feltehetőleg egyfajta tájékoztatás és interakcióba lépés volt a követőivel, akiknek a véleményére állítása szerint nagyon ad a tévés. A műsorvezető arról beszélt, hogy milyen módon és milyen irányban szeretné fejleszteni a YouTube-on látható műsorát.

Fotó: Facebook

Az én igényem is nyilván változott, hiszen 35 éves vagyok, kétgyermekes apa vagyok, az már, hogy félrészegen, egy tangában p*csöket rajzolunk, hosszú távon nem elégítene ki engem. Éppen ezért igényem van arra, hogy néha normális témákról beszéljünk, néha elmondjuk mélyebben a gondolatainkat, az életfilozófiánkat, a céljainkat, bármit

– konkretizálta a felvétel egy pontján Istenes, hogy milyen irányba szeretné elvinni az adásokban nyomon követhető beszélgetéseket, majd gyorsan hozzátette: nem arról van szó, hogy komolykodni akarna, hiszen az nem is az ő műfaja, ám mégis úgy érzi, szükség van arra, hogy néha normálisan elmondjuk a véleményünket, ahogy azt is nagyon szereti, ha egy adás szerkesztett, és nem spontán találják ki mondjuk a játékokat a helyszínen.

Azt gondolom, kell is egy ilyen építkezés, egy folyamatos szintlépés, egy fejlődés az egészbe

– magyarázta. Mindemellett azt is kiemelte, nagyon hálás, hogy a műsor követői normális hangnemben fogalmazzák meg az észrevételeiket, az építő kritikára ugyanis mindig odafigyelt, ezért is gondolta úgy, hogy videóban illene reagálnia ezekre, hogy érezzék a követői a tiszteletét irányukba. Az biztos, hogy ő maga is folyamatosan kísérletezik a műsorral, új dolgokat visz bele, amelyekből később kikukázza azokat, amik mégsem működnek. Feltehetőleg a közönség előtt, élőben tartott beszélgetéseket is berekeszti majd idővel, mert úgy vette észre, hogy a légkör így veszít az intimitásából. A meghirdetett eseményeket persze megtartják, a későbbiekben viszont még kérdéses, hogy lesznek-e olyan IstenEstek, amelyekre jegyet lehet váltani.

A teljes elmélkedést itt nézheti vissza: