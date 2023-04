A Quimby énekese kiskora óta fest, amit, persze, nem biztos, hogy mindenki tud róla.

Kiss Tibi alkotásait most Sopronban állították ki, a tárlatot pedig Till Attila nyitott meg. A műsorvezető ezt megelőzően a zenésszel együtt be is jelentkezett egy videóban a Facebook-oldalán, kedvcsinálóként néhányat meg is mutatva a kiállított festményekből.

Ami viszont talán még ennél is érdekesebb, hogy Kiss Tibi és Tilla fizimiskája a felvételen olyannyira hasonló, hogy vannak pillanatok, amikor tényleg úgy tűnik, mintha rokoni kapcsolatban lennének. A fodrászuk mindenesetre feltehetőleg ugyanaz lehet.