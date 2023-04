Szarvas Andi nemrég először beszélt arról, hogy három és fél év után szakított barátjával, akivel tavaly jegyezték el egymást. A 2018-as Miss World Hungary győztesének kapcsolata április elején ért véget, akkor úgy fogalmazott, párjával rájöttek, hogy más a szeretetnyelvük. A modell most elárulta, hogyan dolgozta fel a jegyessége felbontását, valamint azt, hogy készen áll-e egy új szerelemre.

Magamból kiindulva az a legfontosabb, hogy mennyire vagy rendben önmagaddal, és milyen erős a lelkivilágod. Nyilván ez attól is függ, mi a szakítás oka. Azonban minden esetben az önismeret az egyik kulcs, erre kell figyelni, és fejleszteni. Adjunk magunknak elég időt, legyünk magunkkal türelmesek!

– mondta az egykori szépségkirálynő, aki a nehéz időszakban a szeretteire támaszkodhatott.

„Nekem a családi és baráti háttér segített. Annyira erős védőháló van mögöttem, akikre bármikor támaszkodhatok. Ennek köszönhetem az erős lelkierőmet, amin most én is meglepődtem, mekkora” – vallotta be szarvas Andi, aki azt is elárulta, mikortól fog ismét készen állni az ismerkedésre.

„Szerintem ha rendezed magadban a dolgokat, muszáj lezárni mindent ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni. Utána viszont egy-két hónap elteltével már fokozatosan nyithatunk mások felé is” – mesélte a Blikknek.