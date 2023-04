Úgy tűnik, Járai Máté kedvesénél betelt a pohár.

Kétségtelen, hogy az ember nap mint nap találkozhat hajmeresztő hozzászólásokkal az interneten, sokan arctalanul, mások arccal is vállalják a számukra egyébként idegen személyek posztja alá írt sértő kommenteket. Járai Kíra is gyakran belefut ilyesmibe, és most érkezett el ahhoz a ponthoz, hogy kifejtse a véleményét arról, amikor nyilvánosan, különösebb ok nélkül bántanak valakit.

Olvasgatom a kommenteket különböző posztok és hírek alatt és még mindig megdöbbent, amikor nők írnak olyanokat más nőknek, hogy: „Öreg vagy. Ronda vagy.” Adott nőnek csupán annyi a „bűne”, hogy egy szál töltés, se botox nincs benne és nincs agyonszűrőzve. Persze ha fel lenne töltve akkor az lenne a probléma, meg persze könnyű neki, hisz nem robotol 12 órát a gyárban, csak magával kell foglalkoznia. Különben is „celeb”, hát viselje el, ő egy boxzsák, akit még azok is megítélnek, akik belőlük élnek

– összegezte a tapasztalatait a friss bejegyzésében, majd azonnal ki is osztotta azokat, akik folyamatos, bántó kritikával élnek.

Mi lenne ha mielőtt másokról sommás véleményt alkotunk – kéretlenül – olykor magunkba néznénk és elgondolkodnánk, hogy az, ami annyira frusztrál másban, miért okoz ilyen érzéseket bennünk és vajon jobb lesz-e az életünk ha másba belerúgunk... A rossz – vagy jó – hírem az, hogy rohadtul nem lesz jobb, hacsak nem egy valódi zsákot püfölünk és sporttal vezetjük le a frusztrációt

– zárta sorait Járai Kíra, elindítva egy kisebbfajta kommentáradatot a témában a posztja alatt.