Hétvégén Budapestre látogat az egyházfő.

Örömmel fellépne ezen a hétvégén a Budapestre látogató Ferenc pápa tiszteletére Zalatnay Sarolta. Az énekesnő a Bors kérdésére elárulta, egyébként is meglehetősen vallásos, mindig hord keresztet a nyakában vagy a fülében, de otthonában is van több feszület.

„Hiszek Istenben, gyakran imádkozom. Minden este lefekvéskor elmondok egy imát a szeretteimért, akik már nem lehetnek velem. De az élőkért, a saját egészségemért is. A fellépéseim előtt is rendszeresen imádkozom, a hangomért, hiszen mindig élőben énekelek, és fontos, hogy mi történik a színpadon” – mesélte Zalatnay, aki azt is tudja, mit adna elő az egyházfőnek.

„Boldogan énekelném a pápa előtt az Ave Mariát! Evangélikus vagyok, az édesanyám az evangélikus püspök mellett szolgált. A Bécsi kapu téri templom kórusában énekeltem kislányként.”