Az énekesnő kétéves kisfia árulta el, öccse vagy húga születik-e.

Kelly Clarkson talkshowjának vendége volt Daryl Sabara színész és párja, a második gyermekükkel várandós Meghan Trainor, akik úgy döntöttek, a műsorban osztják meg a nagyvilággal születendő babájuk nemét.

Az énekesnő három hónapja, Instagram oldalán jelentette be, hogy újra állapotos, ezúttal pedig idősebbik gyermeke, a most kétéves Riley szolgálhatott az örömhírrel: egy videós bejelentkezésben árulta el a nézőknek, édesanyja fiút vár, azaz kisöccse születik majd. A dolog azért is különösen aranyos, hiszen anno az ő nemét is Clarkson tévéshowjában leplezték le a szülők.