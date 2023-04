Mint azt az indexen is megírtuk, márciusban kiderült, hogy a TV2 Ázsia Expressz című műsorának új évada ezúttal Közép-Amerikába költözik, melynek forgatása nem rég be is fejeződött. Hat sztárpárossal egyetemben a ValóVilág egykori botrányhőse, Alekosz a barátnőjével vetette bele magát az ismeretlenbe. A celebnek látszólag az egész kalandja során semmi sem volt jó: már az oda tartó repülőúton sikerült kiborulnia azon, hogy a pilótájuk egy nő, de később a helyi ételekkel is meggyűlt a baja.

Fotó: Facebook

Mexikóból hazatérve Alekosz most Balázsék reggeli műsorának vendégeként számolt be részletesebben néhány meredek élményéről. Voltak pillanatok, amikor komolyan aggódott a biztonsága miatt, ugyanis elmondása szerint nem lehetett különbséget tenni a latin-amerikai országban aközött, hogy ki a rendőr és ki a kartell.

Amikor már a rendőrtől félsz, és úgy érzed, nem tudod, segíteni van-e ott, vagy téged elvinni, valamit csinálni, ott már gond van

– kezdte beszámolóját az egykori villalakó.

Amikor bekéredzkedtünk egy nőhöz, és a nő úgy érezte, bajt hozunk rájuk – mert meglátták a kamerákat és a stábot, és a kartell ezt nem szereti, hogy ha az ő felségterületein ilyen mozgolódások vannak –, kihívott valakit, majd megjelent húsz géppuskás, hat-nyolc rendőrautóval, és körbefogtak minket. Beszálltunk a kocsiba, a szerkesztő mondta, hogy gombokat lenyomni, kiszállni tilos, kamerát fel ne emelje senki, mert akkor vége. Ott volt egy pont, amikor azt mondtam, gyerekek, erről nem volt szó

– mesélte Alekosz a tapasztalatait.