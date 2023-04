Az egyéves Endert továbbra is közösen szeretnék nevelni.

Véget ért Halsey és török származású párja, Alev Aydin kapcsolata. Az énekesnő és a forgatókönyvíró románcáról először 2019-ben kezdtek pletykálni, két és fél évvel később, 2021. júliusában pedig közös gyermekük is született. Ahogy arról a People értesült, a most másfél éves Ender Ridley teljes felügyeleti jogáért április elején Halsey kérvényt nyújtott be a bíróságon, de a dokumentum arra is kitér, hogy a kisfiút édesapja is reális gyakorisággal látogathassa. Egy forrás szerint a popsztár és párja tüskék nélkül, barátként váltak el egymástól, így a gyermeküket is ezen elvek szerint, továbbra együtt szeretnék nevelni.

Arról egyelőre nincs információ, miért futott zátonyra több mint négy év után a sztárpár szerelme.