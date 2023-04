Az egykori nemzetközi jégkorcsolyázó és versenytáncos hároméves kora óta táncol, sőt 2020-ban, 98 évesen a brit közszolgálati csatorna A legnagyobb táncosnő című műsorában debütált először a televízióban. Az idős asszony május 7-én lesz 102 éves, és a korábbi évekhez hasonlóan most is szeretne nemes célokra pénzt gyűjteni ebből az alkalomból. Korábban már több ezer fontot gyűjtött jótékony szervezetek számára a napi fitneszóráinak köszönhetően, amelyeknek a fiatalosságát is tulajdonítja. Az egygyermekes anyuka és négyszeres nagymama következő kihívása, hogy pénzt gyűjtsön a kisebb helyi egészségügyi szervezetek számára.

6 Galéria: Dinkie Flowers jótékonysági akciója Fotó: Lesley Tomlinson / SWNS / Northfoto