Azt már tudjuk, hogy a Buckingham-palota előtt mozdulatlanul posztoló királyi testőrség tagjait nem ajánlott megérinteni, de most az is kiderült, hogy a lovaikkal sem érdemes ujjat húzni. Az egyik turista ezúttal is csak egy közös fotót akart, de a harci mén a lófarkába harapva jelezte, hogy húzzon el onnan.

Érdekes látni, ahogy a gárdista rezzenéstelen arccal nyugtázza a történeteket, és meg sem próbálja visszafogni a lovát. Persze a turista is tudhatta volna, mire számíthat,

a falon ott a figyelmeztetés, hogy a ló haraphat és rúghat is.

És persze a királyi testőr a passzivitásával csak azt tette, amire szerződött, mivel szigorú szabályok vonatkoznak rájuk: szolgálatban tilos megszólalniuk, nem nevethetik el magukat, még csak mosolyogniuk sem szabad, különben 200 fontos büntetésre számíthatnak.