Az Isle of Rum Skócia északi partjainál található, és az ott élők szerint szépsége vetekszik a hawaii Na Pali partvidékével, ahol a Jurassic Parkot forgatták. Csak hát nagyon más a klíma, és emiatt komoly problémával szembesül az ott élő negyven skót.

Például azzal, hogy nem nagyon akar odaköltözni senki.

Most mindent bevetnek, hogy boltost találjanak maguknak: a leendő közértesnek új építésű bérlakást ajánlanak, és családosok jelentkezését is várják, a szigeten ugyanis iskola is van.

Létrehoztak egy applikációt, amelyen keresztül jelentkezhetnek a pályázók, és már több száz érdeklődő regisztrált. A győztesnek igazán sokoldalúnak kell lennie, a boltja ugyanis egyszerre lesz közért, kocsma, gyógyszertár és posta is. És persze el kell hinnie, hogy majdnem Hawaiira költözik.