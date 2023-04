Mintha csak a A sebhelyesarcú rebootjából lépett volna ki.

Újranyitott a Tiffany legendás New York-i ékszerboltja, amelynek ünnepi átadójára rengeteg A-listás híresség, köztük Katy Perry, Zoe Kravitz, Palvin Barbara, Dylan Sprouse valamint Florence Pugh is hivatalos volt. A brit színésznő az alkalomra egy lenge zöld ruhát viselt, sőt egy egyedi, drágakövekkel kirakott Tiffany-orrpiercinget is kapott, de mégsem ezekkel sikerült ellopnia a show-t, hanem új frizurájával: egy klasszikus, hosszú bob fazonnal jelent meg a vörös Tiffanny-kék szőnyegen.

A furfru úgy tűnik, telitalálat volt Pugh számára, a netezők ugyanis egytől egyig odaáig vannak a színésznő új külsejéért, többen pedig rögtön megjegyezték, ezzel a hajjal pont úgy néz ki, mint Michelle Pfeiffer A sebhelyesarcú című legendás filmben. Nos, nem véletlenül: mint ahogy azt az Oscar-jelölt filmsztár fodrásza később elárulta, valóban Elvira Hancock karaktere szolgált inspirációul számukra.