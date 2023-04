McKayla Maroney egy visszavonult amerikai műugró, aki 2011-ben lett világbajnok, majd később, 2013-ban az első lett, aki valaha is megvédte az ugrásban szerzett címét. A 2012-es olimpián is indult a Fierce Five gimnasztikai csapat tagjaként, ahol ezüstérmet nyert az egyéni ugrásversenyben.

McKayla tornászként elért elképesztő rekordjai mellett egy róla készült fénykép miatt lett egycsapásra híres. A dobogón állva ugyanis olyan arcot vágott miközben az olimpiai ezüstérmét várta, ami egyből mémmé vált a neten. Attól kezdve ő lett a Not Impressed Girl, azaz a Nem Vagyok Lenyűgözve Lány.

Ez a kép körbejárta a közösségi médiát, ahol mémé vált és több photoshopolt verziója is terjengett, de Maroney mindezt jó humorral vette. Egy később bekövetkezett sportsérülése miatt kénytelen volt visszavonulni, és átállt modellkedésre és a szórakoztatóipari karrierre.