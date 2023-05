Újra összeállhat a 2010-es évek leghíresebb fiúbandája?

Harry Styles egyáltalán nem zárkózik el a One Direction újraegyesülésétől, árulta el James Cordennek az utolsó The Late Late Show-adásban.

Az énekes az angol X-Factor 2010-es évadában, a mentorok által összerakott ötfős fiúbandának hála tett szert a világhírnévre, no meg több millió rajongóra társaival együtt. 2016-ban végül a srácok úgy döntöttek, feloszlanak, hogy egyéni karrierjükre koncentrálhassanak, azóta lebeg az egykori 1D-fanok feje fölött a kérdés: visszatér-e még valaha a korszak legnépszerűbb fiúcsapata? Erre kérdezett rá most Corden is, a Grammy-díjas énekes pedig biztató választ adott.

„Úgy érzem, ez nem egy eldöntendő kérdés. Soha nem mondanám, hogy soha. Ha majd egyszer mindannyian azt éreznénk, hogy ezt akarjuk csinálni, akkor nem látok okot arra, hogy miért ne tehetnénk meg” – ismerte el Styles, aki már korábban is célozgatott rá, nem zárkózik el egy újabb One Direction-felvonástól.

„Akkor ezt igennek veszem” – foglalta össze nevetve a műsorvezető.