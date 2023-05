Sokan szeretnék, ha a brit színész kapná a főgonosz szerepét a készülő szériában.

Nemrég érkezett a hír, visszatérhetnek a közeljövőben a nézők Roxfortba, sorozat készül ugyanis a Harry Potter-könyvekből.

A 9 évadosra tervezett széria munkálatai még nagyon a kezdetleges fázisban járnak, így azon kívül, hogy maga J.K. Rowling is dolgozik majd az HBO Max-re készülő produkcióba, nem sokat tudni egyelőre, a rajongók fantáziáját azonban nem lehet megállítani. Sokan már ki is találták, kinek adnák a főgonosz szerepét: a jelenleg épp Budapesten forgató Benedict Cumberbatch-et rengetegen látnák szívesen, mint Voldemort. Egy tehetséges netező meg is szerkesztette a brit színész fotóját, így ízelítőt nyerhetünk abból, miként is festene, mint Ralph Fiennes utódja – hasonlóképp ijesztő, az egyszer biztos!

(Via IGN)