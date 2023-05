Az idei Met-gálán is igyekeztek túllicitálni egymást a ruhakölteményeket illetően a hollywoodi hírességek.

A Keeping Up With The Kardashians című reality sztárja a korábbi évekhez hasonlóan most sem bízta a véletlenre a ruhaválasztást: egy olyan darabban tündökölt az év legelőkelőbb divateseményének tartott Met-gálán, amelyet 50 ezer gyöngy díszített. A PageSix szerint a négygyermekes édesanya „pucérruháját” egy korábbi címlapfotó ihlette: Kardashian 2007-ben a Playboy magazin kedvéért dobta le a textilt.

Nem Kardashian az egyetlen, aki sokat tett annak érdekében, hogy minden tekintetet magára szegezzen a neves eseményen, amely tematikáját tekintve idén a néhai divattervező, Karl Lagerfeld munkásságának állított emléket. Az alábbi galériában a legkülönlegesebb szettekről láthat felvételeket.

16 Galéria: Met-gála szettjei Fotó: Michael Buckner / Getty Images Hungary

