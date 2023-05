Villámsebességgel járta be a TikTokot az a videó, amelyet egy amerikai nő készített titokban Balin egy általa helyesnek vélt fiatalemberről, aki történetesen magyar, és a megszólalásig hasonlít a fiatal Leonardo DiCaprióra.

Nyaralás, pontosabban napozás közben szúrta ki Leonardo DiCaprio kiköpött mását a Bali Savaya klubban egy fiatal New York-i nő. A hölgy, akit a TikTok-profilja szerint Michaelának hívnak, rögtön videóra is vette a fiatalembert, aki véleménye szerint egy kicsit a One Direction egykori tagjára, Harry Stylesra is hasonlít, ezért is legeltette sokáig rajta a szemét.

A hatalmas csavar azonban később jött: amikor a nő a telefonját nyomkodva megnyitotta a Bumble nevű társkereső alkalmazást, amely a Tinderhez hasonlóan helyalapú, tehát a felhasználó be tudja állítani, hány kilométeren belül szeretne magának párt tálalni, arra lett figyelmes, hogy a korábban videóra vett férfival párba álltak.

Michaela néhány rövid üzenetet váltott is a fiatalemberrel, akiről kiderült, hogy magyar: Balázs Benjáminnak hívják, s maga is tisztában van azzal, mennyire hasonlítanak a vonásai a hollywoodi csillagéra. A fiatalember a TikTokon The Young Leo néven található meg.

A videómegosztó felhasználói nagyon beleélték magukat Michaela és Benjámin megismerkedésének történetébe: többen meg is kérdezték, hogy történt-e köztük valami, hiszen a fiatal férfi randevúra hívta az őt megörökítő nőt. Pontosabban azt írta neki, fussanak össze egy kókuszra.

Utazásairól a fiatalember korábban több videót is közzétett a TikTokon. Mutatunk párat ezek közül.

Balázsnak egyébként a népszerű színész-humoristával, Janklovics Péterrel is van közös videója. Egy vörös szőnyeges eseményen találkoztak.

(via JustJared)