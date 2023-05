Szabó Zsófi év elején arról beszélt, hogy szakítása után egy jó ideig nincs helye az életében a szerelemnek, ugyanis elsősorban a gyermekére, karrierjére és a sportolásra fókuszál. A tévés jelenleg az RTL Reggeli című műsorának műsorvezetőjeként dolgozik, mellette több forgatásra is jár, illetve modellkedik. Most egy felkérés kapcsán hagyta el az országot, hogy Olaszországban egy fürdőruhamárka arcaként vegyen részt egy fotózáson. Kintlétéről pedig folyamatosan posztol követőinek az Instagram-oldalán, kockás hasát is büszkén mutatta meg bikinire vetkőzve, amit ide kattintva nézhet meg.