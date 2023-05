Kozso, azaz Kocsor Zsolt közel tizenöt évvel ezelőtt ismerkedett össze először jelenlegi barátnőjével, akivel nemrégiben újból fellángolt a szerelmük. Az énekes láthatóan boldogabb, mint valaha, párjával tökéletesen kiegészítik egymást, ugyanis nem csak a magánéletben, de a munkában is összhangban vannak. A zenész 22 évvel fiatalabb kedvese a fellépések szervezésétől kezdve a színpadi megjelenéséig mindenben segítségére van.

Kozso és Ágica a május 8-án induló, Párharc című műsorban is megmérettették magukat, melyről korábban mi is beszámoltunk. Most egy interjúban még többet osztottak meg az idilli párkapcsolatukról, sőt még azt is elárulták, hogy már az esküvőjük is tervben van.

Már kitaláltam. Azt is, hova, azt is, mivel, csak nem mondhatom el, mert tényleg meglepetés lesz. Nem merném elmondani az összes információt, de nagyon durván kitaláltam. Azért, hogy ő is azt érezze, semmire nem gondolt. Nem is fogja érezni

– nyilatkozta a TV2 kameráinak Kozso. De az énekes ezután még a családalapításra is kitért, ahol elárulta, nagy családról álmodik: minimum hat gyereket szeretne vállalni kedvesével.