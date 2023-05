Nagyon csendes embernek tartja magát, ezért szomszédjaitól is elvárja, hogy hasonlóan tegyenek.

Egy nem mindennapi történetet is megosztott a Glamournak adott interjújában ByeAlex. A zenész elmesélte: egy alkalommal rárúgta a szomszédjára az ajtót, mert az olyan hangos volt, ám a történetnek happy end lett a vége.

„Volt egy gólyatábor, amikor rájöttem arra, hogy gyűlölök más emberekkel együtt lakni, együtt zuhanyozni és a hülyeségeiket, meg a zajongásaikat hallgatni. Nagyon csendes ember vagyok, nem zajongok és nem zavarok a létezésemmel senkit sem, annak ellenére sem, hogy zenélek. Ezért aztán szigorúan ragaszkodom ahhoz, hogy nekem se kelljen másokat hallgatnom” – kezdte a magazinnak az énekes, aki nagyon rossz szomszédnak tartja magát. Sokan nem is értik, hogyan tud zenész létére ennyire csendesen élni.

„Én vagyok a legrosszabb szomszéd. Ha valaki zajos, akkor annak megkeserítem az életét. Volt olyan, hogy rárúgtam a szomszédomra az ajtót és mondtam neki, ha tovább folytatja a zajongást, akkor nagyon csúnya vége lesz a dolognak. (...) Alapvetően én 0-24 órában zenét hallgatok és videójátékozom, hangosan élek, de füles van a fejem, nem zavarok vele másokat. Nem csinálok házibulikat vagy zajjal járó társasági összejöveteleket. Rengeteget bulizom, amikor szingli vagyok, ilyenkor irdatlan sokat megyek, de az, hogy én áthívjam a barátaimat és nálam zajongjunk, az nem fordulhat elő. Persze

egy évben egyszer-kétszer előfurdalhat az, hogy átjönnek a haverok, de hajnali kettőkor már biztosan nem zajonganak nálam emberek. Utálom ezt a fajta viselkedést!

– szögezte le ByeAlex, aki arról is beszélt, hogy vele is megesett-e, hogy hangosan bulizott.

„Dehogynem, csináltam ilyet, de most nevetni fogsz, mert azt is azért csináltam, hogy büntessem az akkori szomszédomat. Sőt volt olyan szomszédom is, akinek megírtam, hogy ha nem fejezi be a hangoskodó magatartását, akkor berakom a hangfalamat a fürdőszobába, ami pont az ő nappalija felett volt, ráadásul igen jó akusztikával, és be fogom kapcsolni a kedvenc death metál lemezeimet maximum hangerőn, majd elmegyek koncertezni, ő pedig hallgathatja egész éjszaka.”



Az X-Faktor mentora végül azzal zárta: a szomszédoddal való konfliktusát sikerült rendezni.