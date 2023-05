Az egykor balhés rapper nyugalomra vágyik.

Néhány hét múlva vidékre költözik Curtis, azaz Széki Attila. Az újpesti rapper Budapest vonzáskörzetében, Maglódon vett nemrég egy családi házat, s már nagyon várja, hogy birtokba vegye azt szerelmével, Barnai Judit kosárlabdázóval.

Igaz a hír, valóban vettünk egy házat. Nagyjából egy hónap múlva már be is költözhetünk, amit nagyon várok. A kisfiam, Doncsi is izgatott, együtt alakítjuk ki a szobáját, ami az ő birodalma lesz, de a legjobban azt várja, hogy a kertben lévő medencében játszhassunk