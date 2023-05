Mutatott is magából valamit, meg nem is.

Műsorról műsorra, és eseményről eseményre jár legújabb dalát népszerűsítve Rita Ora, aki számára nagyon fontos a kifogástalan megjelenés. Az énekesnő mindig is szerette kihívó ruhadarabokkal felhívni magára a figyelmet, s úgy tűnik, elengedhetetlennek tartja ezt most is a Praising You című dala sikerének érdekében.

Az alábbi lapozható posztban azt láthatja, miket visel az énekesnő a héten. A legkülönlegesebb szett a rajongók szerint az, amelyiket láncok tesznek különlegessé.

Ebben a szettben pedig a pár nappal ezelőtt megrendezett MET-gálán tündökölt.